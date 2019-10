மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் எந்திரங்களுக்கான வாடகை மையங்கள் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்; கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல் + "||" + You can apply to set up rental centers for agricultural machinery

வேளாண் எந்திரங்களுக்கான வாடகை மையங்கள் அமைக்க விண்ணப்பிக்கலாம்; கலெக்டர் ஜெயகாந்தன் தகவல்