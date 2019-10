மாவட்ட செய்திகள்

செங்கப்பட்டி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + The public is unable to pay the electricity bills at the Chengapatti Electricity Office

செங்கப்பட்டி மின்வாரிய அலுவலகத்தில் மின் கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி