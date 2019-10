மாவட்ட செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வில் ஆள்மாறாட்ட வழக்கில் கைதான டாக்டர் வெங்கடேசன் உள்பட 2 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி - மாணவர் இர்பான் தேனி கோர்ட்டில் ஆஜர் + "||" + in the case of impersonation of the Need exam 2 of them, including the arrested Dr. Venkatesan Bail plea dismissed

