மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 2 ஐம்பொன் சிலைகள், கும்பகோணம் கோர்ட்டில் ஒப்படைப்பு + "||" + 2 Imbon statues recovered from Tanjore Museum, handed over to Kumbakonam Court

தஞ்சை அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்ட 2 ஐம்பொன் சிலைகள், கும்பகோணம் கோர்ட்டில் ஒப்படைப்பு