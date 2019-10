மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண் எந்திரங்களுக்கான வாடகை மையங்கள் அமைக்க விவசாயிகளுக்கு 40 சதவீத மானியம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Establishment of Rental Centers for Agricultural Machinery 40% subsidy for farmers Collector Information

வேளாண் எந்திரங்களுக்கான வாடகை மையங்கள் அமைக்க விவசாயிகளுக்கு 40 சதவீத மானியம் - கலெக்டர் தகவல்