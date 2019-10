எனக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உள்ளன - கோவையில் நடிகை கங்கனா ரனாவத் பேட்டி

மாவட்ட செய்திகள்

எனக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உள்ளன - கோவையில் நடிகை கங்கனா ரனாவத் பேட்டி + "||" + Me and Jayalalithaa have many similarities Interview with actress Kangana Ranavat in Coimbatore

எனக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் உள்ளன - கோவையில் நடிகை கங்கனா ரனாவத் பேட்டி