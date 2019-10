மாவட்ட செய்திகள்

தோட்ட தொழிலாளர்கள் சிகிச்சை பெற வசதியாக வால்பாறையில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஸ்பத்திரி அமைக்க வேண்டும்; தேயிலை தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை + "||" + Plantation workers need to set up a super specialty hospital in Valparai for treatment

தோட்ட தொழிலாளர்கள் சிகிச்சை பெற வசதியாக வால்பாறையில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஸ்பத்திரி அமைக்க வேண்டும்; தேயிலை தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை