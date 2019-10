மாவட்ட செய்திகள்

தங்க புதையல் கிடைத்து திடீர் பணக்காரர் ஆனதாக தகவல்: ரவுடி கும்பல் துணையுடன் வாலிபரை கடத்திய 2 போலீஸ்காரர்கள் மீது நடவடிக்கை + "||" + It is reported that the gold got treasure and suddenly became rich Abducted by a gang of rowdy young men with Action against 2 policemen

தங்க புதையல் கிடைத்து திடீர் பணக்காரர் ஆனதாக தகவல்: ரவுடி கும்பல் துணையுடன் வாலிபரை கடத்திய 2 போலீஸ்காரர்கள் மீது நடவடிக்கை