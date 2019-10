மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணைக்குட்டை கரையில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்க வேண்டும்; கலெக்டர் வீரராகவராவ் அறிவுரை + "||" + Planting of saplings on the farm

பண்ணைக்குட்டை கரையில் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்க வேண்டும்; கலெக்டர் வீரராகவராவ் அறிவுரை