மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களை சோதனை செய்ய அனுமதிக்காத வீட்டு உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Dengue mosquito eradication staff Do not allow testing Action on homeowners Collector's order

டெங்கு கொசு ஒழிப்பு பணியாளர்களை சோதனை செய்ய அனுமதிக்காத வீட்டு உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை - கலெக்டர் உத்தரவு