மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லிக்குப்பத்தில் குப்பை கொட்ட வந்த லாரியை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + The lorry that came to dump garbage Captured and Civilians struggle

நெல்லிக்குப்பத்தில் குப்பை கொட்ட வந்த லாரியை சிறைபிடித்து பொதுமக்கள் போராட்டம்