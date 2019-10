மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர்-கேரள எல்லையில் அட்டகாசம் செய்த சிறுத்தைப்புலி கூண்டுக்குள் சிக்கியது + "||" + Kudalur-Kerala boundary The leopard was trapped in the cage

கூடலூர்-கேரள எல்லையில் அட்டகாசம் செய்த சிறுத்தைப்புலி கூண்டுக்குள் சிக்கியது