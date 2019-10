மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் ரூ.2 கோடியில் உருவாக்கப்படும் அறிவியல் பூங்கா - பணிகளை விரைந்து முடிக்க கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + In Thiruvannamalai Science park to be built at Rs 2 crore Collector order to complete tasks quickly

திருவண்ணாமலையில் ரூ.2 கோடியில் உருவாக்கப்படும் அறிவியல் பூங்கா - பணிகளை விரைந்து முடிக்க கலெக்டர் உத்தரவு