மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகரை உடைந்து தண்ணீர் புகுந்ததால் பொருட்கள் நாசம்: நிவாரண உதவி கிடைக்காமல் மக்கள் பரிதவிப்பு + "||" + Break the lake Substances sabotaged by inundation of water Without relief The people are ecstatic

ஏரிகரை உடைந்து தண்ணீர் புகுந்ததால் பொருட்கள் நாசம்: நிவாரண உதவி கிடைக்காமல் மக்கள் பரிதவிப்பு