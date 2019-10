மாவட்ட செய்திகள்

பி.எம்.சி. வங்கி பிரச்சினை குறித்து பிரதமரிடம் பேசுவேன் வாடிக்கையாளர்களிடம் முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் உறுதி + "||" + On the issue of banking Talk to the PM to the customers Chief-Minister Patnavis confirmed

பி.எம்.சி. வங்கி பிரச்சினை குறித்து பிரதமரிடம் பேசுவேன் வாடிக்கையாளர்களிடம் முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் உறுதி