மாவட்ட செய்திகள்

சோழவந்தான் அருகே கோவிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு + "||" + Theft of Imbon statues in a temple near Cholavandan

சோழவந்தான் அருகே கோவிலில் ஐம்பொன் சிலைகள் திருட்டு