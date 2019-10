மாவட்ட செய்திகள்

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் எதிரொலி: பியர்சோழா அருவிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை + "||" + Wildlife echo echoes: Tourists are restricted from going to Pearsola Falls

வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் எதிரொலி: பியர்சோழா அருவிக்கு செல்ல சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை