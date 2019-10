மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை விடுதிகளில் காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும் + "||" + Vacancies in the backward and minority welfare facilities should be filled immediately

பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை விடுதிகளில் காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்