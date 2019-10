மாவட்ட செய்திகள்

திருவனந்தபுரம் நவராத்திரி விழாவில் பங்கேற்று திரும்பிய முன்னுதித்த நங்கை அம்மனுக்கு பக்தர்கள் மலர் தூவி வரவேற்பு + "||" + Former Nangai Amman who returned after participating in the Thiruvananthapuram Navratri Festival Pilgrims are welcome to sprinkle flowers

