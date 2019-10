மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் கொட்டித் தீர்த்த மழை, ஏரிச்சாலையில் கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Rain poured out in Kodaikanal, Flooded into shops on Lake Road

கொடைக்கானலில் கொட்டித் தீர்த்த மழை, ஏரிச்சாலையில் கடைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது