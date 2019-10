மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ஆதார், ரே‌‌ஷன் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஒப்படைக்க வந்த பொதுமக்களால் பரபரப்பு + "||" + Frustrated by the public who handed over documents including Aadhaar and Ration Card

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் ஆதார், ரே‌‌ஷன் கார்டு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை ஒப்படைக்க வந்த பொதுமக்களால் பரபரப்பு