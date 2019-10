மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் திட்டங்களை முடக்கி வைத்திருப்பவர் நாராயணசாமி - பாரதீய ஜனதா புகார் + "||" + Narayanasamy is the one who has shut down the plans of the central government - Bharatiya Janata Report

மத்திய அரசின் திட்டங்களை முடக்கி வைத்திருப்பவர் நாராயணசாமி - பாரதீய ஜனதா புகார்