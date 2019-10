மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன ஊழியரை அரிவாளால் வெட்டி ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை - மர்ம ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு + "||" + When the motorcycle went off, Real estate agency employee 50 lakh robbery cut by scythe

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது, ரியல் எஸ்டேட் நிறுவன ஊழியரை அரிவாளால் வெட்டி ரூ.50 லட்சம் கொள்ளை - மர்ம ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு