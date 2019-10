மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் பகுதியில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக பொதுமக்களிடையே பீதி + "||" + Earthquake in Aroor Panic among the public

