மாவட்ட செய்திகள்

புதிய கலெக்டராக வினய் பதவியேற்பு; நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என பேட்டி + "||" + Vinay sworn in as new Collector; Interviews will focus on water management

புதிய கலெக்டராக வினய் பதவியேற்பு; நீர் மேலாண்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என பேட்டி