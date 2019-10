மாவட்ட செய்திகள்

பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரணம் - தேனி மகளிர் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + To the little girl who was raped Rs 7 lakh relief Theni Women Court Order

பாலியல் பலாத்காரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.7 லட்சம் நிவாரணம் - தேனி மகளிர் கோர்ட்டு உத்தரவு