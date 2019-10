மாவட்ட செய்திகள்

தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குறைப்பு நாளையொட்டி தீயணைப்பு துறை சார்பில் செயல் முறை விளக்கம் + "||" + Reduction of the National Disaster Management Anniversary Explanation of Procedure on behalf of Fire Department

தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை குறைப்பு நாளையொட்டி தீயணைப்பு துறை சார்பில் செயல் முறை விளக்கம்