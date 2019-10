மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே நடுக்கடலில் ஆயுதங்களுடன் மோதல்: மீனவ கிராமங்களில் 2-வது நாளாக பதற்றம் + "||" + Armed conflict in the Mediterranean Sea near Puduvai: Tension for 2 days in fishing villages

புதுவை அருகே நடுக்கடலில் ஆயுதங்களுடன் மோதல்: மீனவ கிராமங்களில் 2-வது நாளாக பதற்றம்