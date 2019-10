மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவை இரண்டாக பிரித்து தேவராஜ் அர்ஸ் பெயரில் புதிய மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் - எச்.விஸ்வநாத் பேட்டி + "||" + Devaraj Urs name to be divided into Mysuru and create new district - Interview with H. Viswanath

மைசூருவை இரண்டாக பிரித்து தேவராஜ் அர்ஸ் பெயரில் புதிய மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் - எச்.விஸ்வநாத் பேட்டி