மாவட்ட செய்திகள்

மீன் வளத்துறை சார்பில், 28½ லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு + "||" + On behalf of the Fisheries Department, Target for the production of 28½ lakh fish chicks

மீன் வளத்துறை சார்பில், 28½ லட்சம் மீன் குஞ்சுகள் உற்பத்தி செய்ய இலக்கு