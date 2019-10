மாவட்ட செய்திகள்

அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறுவோம் - நாராயணசாமி நம்பிக்கை + "||" + We will win by a high vote - Narayanaswamy believes

அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெறுவோம் - நாராயணசாமி நம்பிக்கை