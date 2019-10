மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் முன்னேற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வெற்றிபெறச் செய்தால் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்போம் - கண்ணன் உறுதி + "||" + If the People's Progressives Congress wins We will provide basic facilities - Make sure Kannan

மக்கள் முன்னேற்ற காங்கிரஸ் வேட்பாளரை வெற்றிபெறச் செய்தால் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்போம் - கண்ணன் உறுதி