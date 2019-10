மாவட்ட செய்திகள்

முக்கியமான வழக்குகளில் இருந்து குற்றவாளிகள் தப்பிவிடாமல் இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - டி.ஐ.ஜி. பேச்சு + "||" + From important cases Action must be taken to prevent criminals from escaping DIG Speech

முக்கியமான வழக்குகளில் இருந்து குற்றவாளிகள் தப்பிவிடாமல் இருக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - டி.ஐ.ஜி. பேச்சு