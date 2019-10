மாவட்ட செய்திகள்

மயக்கம் அடைபவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது எப்படி? அரசு மருத்துவக்கல்லூரி டீன் பாலாஜிநாதன் விளக்கம் + "||" + How to Provide First Aid Treatment for Depressants Government Medical College Dean Balajinathan Description

மயக்கம் அடைபவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிப்பது எப்படி? அரசு மருத்துவக்கல்லூரி டீன் பாலாஜிநாதன் விளக்கம்