மாவட்ட செய்திகள்

சுங்கச்சாவடிகளில் காத்திருக்காமல் செல்ல வாகனங்களுக்கு ‘பாஸ்டேக்’ திட்டம் - டிசம்பர் 1-ந்தேதி முதல் முழுமையாக அமல் + "||" + BASTACEK plan for vehicles to go without waiting at the tolls

சுங்கச்சாவடிகளில் காத்திருக்காமல் செல்ல வாகனங்களுக்கு ‘பாஸ்டேக்’ திட்டம் - டிசம்பர் 1-ந்தேதி முதல் முழுமையாக அமல்