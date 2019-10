மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே, விபத்தில் இறந்த 2 பேர் குடும்பத்துக்கு ரூ.28¾ லட்சம் இழப்பீடு + "||" + Near Srivilliputhur, Dead in the crash 2 people per family Rs.28¾ lakh compensation

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே, விபத்தில் இறந்த 2 பேர் குடும்பத்துக்கு ரூ.28¾ லட்சம் இழப்பீடு