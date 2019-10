மாவட்ட செய்திகள்

நாங்குநேரி இடைத்தேர்தலையொட்டி மாவட்டத்தில் 3 நாட்களுக்கு டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல் - கலெக்டர் ஷில்பா உத்தரவு + "||" + Nanguenary by-election Closing of Task Shop in the district for 3 days Collector Shilpa orders

