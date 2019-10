மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி அருகே அதிக பாரம் ஏற்றிவந்த 3 லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர் + "||" + Near Talawadi public was imprisoned the trucks carrying heavy loads

தாளவாடி அருகே அதிக பாரம் ஏற்றிவந்த 3 லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைபிடித்தனர்