மாவட்ட செய்திகள்

செந்துறை, தத்தனூர், கீழப்பழுவூர் பகுதிகளில் இன்று மின் நிறுத்தம் + "||" + In the areas of Senturai, Thathanur and Keezhpazhavoor Power shutdown today

