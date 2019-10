மாவட்ட செய்திகள்

டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்திக்கு 3 முறை அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் - கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + If the dengue mosquitoes are fined 3 times, the drinking water supply of the houses will be cut off Collector Warning

டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்திக்கு 3 முறை அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் - கலெக்டர் எச்சரிக்கை