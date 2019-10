மாவட்ட செய்திகள்

தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தாராவி தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார்? + "||" + Who is going to conquer Tarawi constituency where the Tamils live?

தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் தாராவி தொகுதியை கைப்பற்றப் போவது யார்?