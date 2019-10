மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி வீட்டில் கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது; மேலும் 3 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Srivilliputhur Robbery at the home of a retired officer 2 people Arrested

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே ஓய்வு பெற்ற அதிகாரி வீட்டில் கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது; மேலும் 3 பேருக்கு வலைவீச்சு