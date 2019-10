மாவட்ட செய்திகள்

வெம்பக்கோட்டையில் மயக்க மாத்திரை கொடுத்து மூதாட்டியிடம் நகை பறித்தவர் கைது + "||" + In vempakkottai Giving the anesthetic pill Man arrested for jewelery sale

வெம்பக்கோட்டையில் மயக்க மாத்திரை கொடுத்து மூதாட்டியிடம் நகை பறித்தவர் கைது