மாவட்ட செய்திகள்

மொடக்குறிச்சி அருகே, பெண்ணிடம் நகையை பறித்த காதலர்கள் கைது + "||" + Near Modakurichi Snatched the jewelry from the woman Lovers arrested

மொடக்குறிச்சி அருகே, பெண்ணிடம் நகையை பறித்த காதலர்கள் கைது