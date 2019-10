மாவட்ட செய்திகள்

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ்களை கட்டணமின்றி பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கலெக்டர் கதிரவன் தகவல் + "||" + Birth and Death Certificates can be downloaded free of charge - Information from Collector Kathiravan

பிறப்பு, இறப்பு சான்றிதழ்களை கட்டணமின்றி பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - கலெக்டர் கதிரவன் தகவல்