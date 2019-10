மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் 63 குண்டுகள் முழங்க காவலர் வீரவணக்க நாள் அனுசரிப்பு - கலெக்டர், போலீஸ் சூப்பிரண்டு மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை + "||" + In Theni 63 bombs mulanka Guard Heroes Day Adjustable The Collector, the Superintendent of Police had the honor of keeping the flower ring

