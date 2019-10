மாவட்ட செய்திகள்

மாவுரெட்டிபட்டி கிராமத்தில் மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பு - கலெக்டரிடம் புகார் + "||" + In the village of Maurettipatti The road to the cemetery is occupied Report to the Collector

மாவுரெட்டிபட்டி கிராமத்தில் மயானத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பு - கலெக்டரிடம் புகார்