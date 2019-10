மாவட்ட செய்திகள்

கிரு‌‌ஷ்ணகிரியில் பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - நலத்திட்ட உதவிகளை, கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Public Grievances Day Meeting The welfare assistance was provided by the Collector

கிரு‌‌ஷ்ணகிரியில் பொதுமக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் - நலத்திட்ட உதவிகளை, கலெக்டர் வழங்கினார்