மாவட்ட செய்திகள்

பயிர்களை சேதப்படுத்துவதால் அவதி: காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மனு + "||" + Due to damage to crops Action should be taken to control wild boars Peasants petition at the grievance meeting

பயிர்களை சேதப்படுத்துவதால் அவதி: காட்டுப்பன்றிகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் மனு