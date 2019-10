மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் துப்புரவு பணியாளரிடம் குழந்தையை கொடுத்துவிட்டு சென்ற தாய் மாயம் + "||" + Chidambaram Medical College Hospital After giving the baby to the cleaning worker The Mother magic

சிதம்பரம் மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் துப்புரவு பணியாளரிடம் குழந்தையை கொடுத்துவிட்டு சென்ற தாய் மாயம்